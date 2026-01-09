伊澤タオル [東証Ｓ] が1月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の経常利益(非連結)は9.7億円となり、通期計画の8.4億円に対する進捗率が114.7％とすでに上回った。 株探ニュース