シイエヌエス [東証Ｇ] が1月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比50.0％増の3.6億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の5.7億円→6.7億円(前期は5.8億円)に17.4％上方修正し、一転して15.4％増益を見込み、一気に2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結