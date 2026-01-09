Ｃｏｃｏｌｉｖｅ [東証Ｇ] が1月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比9.8％減の1億1100万円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の3億1500万円→1億8500万円(前期は2億8100万円)に41.3％下方修正し、一転して34.2％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の経常利益は前年同期比53.2％減