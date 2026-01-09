9日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数918、値下がり銘柄数489と、値上がりが優勢だった。 個別ではヴィッツがストップ高。ｆｏｎｆｕｎ、ピーバンドットコムは一時ストップ高と値を飛ばした。日本電技、オーテック、藤田エンジニアリング、田辺工業、植木組など107銘柄は昨年来高値を更新。菊池製作所、サンデー、西川計測、夢みつけ隊、メタプラネットは値上がり率上位に買われた。