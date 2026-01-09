9日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ130053-5.5 45710 ２. 日経Ｄインバ 22758-1.35469 ３. 純金信託 10906-6.9 21505 ４. 野村日経平均 10789 -22.3 53940