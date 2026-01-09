9日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数333、値下がり銘柄数228と、値上がりが優勢だった。 個別ではＶＡＬＵＥＮＥＸがストップ高。Ｄｅｆｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、バリュエンスホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。博展、技術承継機構、ミーク、サインド、サイエンスアーツなど15銘柄は昨年来高値を更新。マイクロ波化学、カバ}