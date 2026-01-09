コシダカホールディングス [東証Ｐ] が1月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常利益は前年同期比52.4％減の3.3億円に大きく落ち込み、9-2月期(上期)計画の61億円に対する進捗率は5.5％にとどまり、5年平均の15.4％も下回った。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の4.8％→1.8％に大幅悪化した。 株探ニュース