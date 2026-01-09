第42回（11日／GI、中山芝1600m）には、今年は、函館2歳S2着、ファンタジーS4着のブラックチャリスに、新潟2歳S4着のサンアントワーヌ、すずらん賞の勝ち馬ビッグカレンルーフなどが出走予定。ここでは「フェアリーステークス2026」の芸能人、有名人、予想家の本命や注目馬の予想まとめをお届け。先週の結果もチェックし「当たる芸能人・予想家」に乗ろう。 「Winsight」の無料会員登録を済ま