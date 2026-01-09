東京商工リサーチは9日、介護事業者の2025年の倒産が全国で176件となり、過去最多を更新したと発表した。前年比4件増で、最多更新は2年連続。このうち訪問介護が91件で過半数となり、全体を押し上げた。物価高や慢性的な人手不足が響き、経営が圧迫された。