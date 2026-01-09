アメリカのトランプ大統領は8日、FOXニュースのインタビューで2024年のノーベル平和賞を受賞したベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏と来週、ワシントンで会談すると明らかにしました。トランプ大統領：（Q.マチャド氏と会う予定は？彼女が授与したいというノーベル賞を受け取るか？）彼女が来週のどこかで来ると聞いている。会えるのが楽しみだ。トランプ氏はこれまで、マチャド氏について「国内で尊敬されていない