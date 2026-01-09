８人組アイドル「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の原嘉孝（よしたか＝３０）が９日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。所属するＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ（旧ジャニーズ事務所）の同期で、９人組「ＳｎｏｗＭａｎ」目黒蓮（２８）との友情エピソードを明かした。事務所入りし約１５年の原は、ジュニア（旧ジャニーズＪｒ．）時代に「宇宙Ｓｉｘ」というグループの一員だった。２０１６年に