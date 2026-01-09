ラグビーの全国大学選手権決勝、早大―明大戦は、１１日にＭＵＦＧスタジアム（国立）で午後２時１０分にキックオフを迎える。９日は両校の試合登録メンバーが発表され、６季ぶり１７度目の優勝を目指す早大は、日本代表ＦＢの矢崎由高（３年）らが先発に名を連ねた。２０１９年度以来、６季ぶりとなる早明による大学日本一決定戦。通算成績は早大の５６勝２分け４３敗で、昨年１２月の対抗戦では、明大が２５―１９で勝って逆