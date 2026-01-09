歌謡コーラスグループ「純烈」の酒井一圭が９日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にスタジオ生出演した。番組では、肝臓に余計な脂肪がたまってしまう「脂肪肝」を特集。酒井は、酒を一滴も飲まないが２００７年の「純烈」結成当時は体重７８キロも２０１９年に１０２キロとなり脂肪肝と診断され２０１９年にテレビ番組で医師から生活改善しないと「余命１７年」「寿命６０歳」と宣告を受けて