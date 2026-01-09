岡山西警察署 車を酒気帯び運転したとして、岡山市北区楢津の大学4年生の男（21）が9日、道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は9日午前8時20分ごろ、岡山市北区伊島町の国道53号で酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。 岡山市の女性（53）から「交通事故の被害に遭った」と110番通報を受け、警察が事故の当事者である男の事情聴取を行いました。その際、男から酒の