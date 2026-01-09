米国で移民当局の要員による銃撃事件が相次いでいる。AP通信など海外メディアによると、8日午後2時15分ごろ、オレゴン州ポートランド市内で移民当局の要員による銃撃事件が発生し、男性2人が負傷して病院に搬送された。負傷者の具体的な状態は伝えられていない。この事件を捜査中の米連邦捜査局（FBI）ポートランド事務所は「税関・国境巡察隊要員が関与した銃撃で2人が負傷した」と明らかにした。ポートランド警察局のボブ・デイ