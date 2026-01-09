昨年およそ1億2500万人が韓国国内の空港を利用し、過去最多を更新した。日本・中国を旅行する国際路線の利用客が大きく増えた影響だ。9日、国土交通部・韓国航空協会の統計によると、昨年の国内線と国際線を合わせた航空旅客数は1億2479万3082人だった。これは前年（1億2005万8371人）比3．9％増で、過去最多だった2019年（1億2336万人）より1．2％多い。国際線利用客は前年比6．3％増の9454万8031人で、特に日本路線が目立った。