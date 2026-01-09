ローソンは、2026年1月13日(火)より東北地区限定で、旬のいちごを楽しめるベーカリー商品を発売します。宮城県産の素材にこだわった、見た目も華やかなクロワッサン。 ローソン「ご当地！東北 うまいもん祭」いちごのホイップクロワッサン  発売日：2026年1月13日(火)税込価格：194円販売エリア：東北地区のローソン店舗 白とピンクの2色に焼き上げた、見た目にも可愛らしいクロワッサンです。生地には宮城県