【新華社ハルビン1月9日】中国黒竜江省ハルビン市の兆麟公園で開催中のハルビン氷灯芸術遊園会（氷灯祭り）には連日、大勢の市民や観光客が訪れ、生き生きとした氷の彫刻作品を観賞している。園内には310カ所以上の氷雪景観の展示があり、さまざまな氷彫刻コンテストも開催されている。氷灯祭りは1963年に始まり、今年で62年目を迎えた。（記者/劉赫垚）