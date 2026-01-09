9日午前、秋田市の住宅密集地で火事があり、1人の遺体が見つかりました。火元の住人の1人と連絡が取れなくなっています。出火したのは秋田市泉北の住宅です。警察と消防によりますと、9日午前10時半ごろ、「自宅から煙が出ている」と住人から119番通報がありました。火は風にあおられ隣の家にも燃え移りました。延焼した家の住人「なんでみんなこう燃えるんだ参ったな。何も出されなかった、とにかく大事なものしか」この火事で火