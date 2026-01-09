9日、栃木県足利市で住宅5棟が焼ける火事があり焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察によりますと、9日午前7時半ごろ、足利市の住宅街で「建物から煙が見える」と近くに住む人から119番通報がありました。この火事でポンプ車などあわせて16台が出動し消火活動を行い、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、火元の住宅や隣接する住宅などあわせて5棟が燃えたということです。また焼け跡から2人の遺体が発見されたほか、6