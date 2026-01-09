山梨県上野原市の山火事は、発生から1日あまりたった現在も延焼が続いています。【映像】上空から消火活動をおこなう様子きのう夜は火が広範囲に広がる様子が確認されましたが、消防関係者によりますと、一部の地域では火が弱まったということです。ただ、「警戒は緩められない」とも話していました。火は一時、住宅のある地域まで150メートルから200メートルまで近づき、15人が避難所に身を寄せました。避難した人は「眠れ