愛知県漬物協会は12月22日、愛知県扶桑町のJAあいち北扶桑野菜集出荷センターで伝統野菜の守口大根の母本選抜を行った。守口大根は、長さ1m以上になる伝統野菜で、塩漬けと粕漬けを繰り返し守口漬として販売されている。母本選抜は優良品種を確保し、形質の維持や今後の計画生産と安定供給のため毎年実施している。同協会の曽我公彦会長をはじめ名古屋守口漬暖簾会の鈴木昌義会長、守口大根を生産する扶桑町守口大根漬物組合の