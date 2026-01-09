1985年に制作された坂本龍一の幻のドキュメンタリー『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』の4Kレストア版が2026年1月16日(金)に公開される。この作品は、1984年に写真家でもある監督・エリザベス・レナードとフランス国⽴視聴覚研究所(INA)が制作したドキュメンタリー作品。完成後の1985年には、ロッテルダム、ロカルノ、サンパウロなどの国際映画祭で上映され、日本では同年6月9日に第1回東京国際映画祭で上映。1986年、フラン