JR七尾線は、強風が予想されるため、10日夕方以降の列車の運転を取りやめます。運休となるのは、特急「能登かがり火」7号〜10号と、10日午後5時以降に運転する金沢から高松・七尾方面への下りの普通列車9本と、七尾から金沢方面への上りの普通列車5本です。金沢から七尾方面は金沢駅午後4時19分発、七尾から金沢方面は七尾駅午後5時23分発の列車が最終列車となります。JR西日本は、11日も運転を取りやめる可能性があるとして、最新