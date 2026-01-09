サッカーJ1で9季ぶりに優勝し、大勢のサポーターと写真に納まる鹿島の選手たち＝昨年12月、メルカリスタジアムJリーグは9日、東西10チームずつに分かれて争うJ1百年構想リーグの地域リーグラウンド第3節以降の詳細な日程を発表し、東で昨季リーグ覇者の鹿島は5月23日に本拠地でFC東京との最終節に臨む。J1初昇格の水戸は同24日に川崎をホームに迎える。西は最終節で5月23日に広島が本拠地で名古屋と戦い、同24日には清水が東京