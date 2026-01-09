NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヘブン役を務める俳優トミー・バストウ（34）が9日、同局「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に出演。朝ドラの制作統括に送ったオーディションへの参加を依頼する日本語メールを披露し、ネットを驚かせた。番組は、バストウが応募者数1767人の中からヘブン役に選ばれたと説明。同作の制作統括にメールを送ったことがきっかけでオーディションに参加し、日本語で記されたメールの文面も紹介した。