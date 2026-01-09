さわやかな秋の週末に開催された「プレジデントFamily祭2025」。今年もたくさんの親子連れが充実した時間を過ごしました。笑顔と学びで満たされた2日間の様子をレポートします。■10年後のわが子のために1日目は「医学部進学編」、2日目は「中学受験＆探究編」として、今年は2日間に拡大して開催された「プレジデントFamily祭2025」。会場の東京・神田明神ホールには、多くの親子連れが集まりました。10年後のわが子のために、今で