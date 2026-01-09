スシローは、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とのコラボ企画「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズとして、大阪府・吹田市の人気ラーメン店“極麺 青二犀”監修の「黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン」を1月9日より全国のスシローで販売する。今回登場する「黒胡椒 濃口黒醤油ラーメン」を監修した“極麺 青二犀”は、大阪府・吹田市で10年以上営業を続ける行列必至の実力店。食べログでは点数3.73を獲得しており、濃厚な