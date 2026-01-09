沖縄そばを使った油そば専門店「沖縄油そば王朝」 が、2026年1月10日（土）、沖縄県那覇市にグランドオープンする。それを記念し、今回、通常価格880円の「沖縄油そば」を、550円で提供するキャンペーンを開催する。場所は、国際通りから近い、那覇市のうれんプラザ内にある。「沖縄油そば王朝」で使用する麺は、こだわりの製麺所から取り寄せた沖縄そば。もちっとした食感とコシは、寝かし醤油ダレによく絡むため、タレ・油・具材