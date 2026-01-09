気象庁は今日9日、エルニーニョ監視速報を発表しました。エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない平常の状態と見られますが、ラニーニャ現象に近い状態となっています。今後、ラニーニャ現象に近い状態は冬の終わりにかけて急速に解消し、ラニーニャ現象の発生には至らない見込みです。春の終わりにはエルニーニョ現象が発生する可能性もあります(40%)が、平常の状態が続く可能性の方がより高くなっています(60%)。12月