女優の岡崎紗絵がドラマの共演ショットを公開し、ファンはくぎ付けとなった。８日にインスタグラムで「ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』いよいよ今夜２２時から放送です保険調査員は“保険金”が絡んだ事件や事故を調べるわけですが、、第一話は一体どんな事件で、何に保険がかかっているのでしょうか天音さんと凛の凸凹コンビ。賑やかな深山リサーチ。共に事件解決へ導く警察チーム。事件には沢山（たく