近畿地方では、11日(日)〜12日(月・祝)の朝にかけて強烈な寒気が流れ込むため、北部を中心に大雪となるでしょう。普段あまり雪の降らない近畿の中部と南部でも雪の降る所があり、京都市などうっすらと雪が積もる可能性があります。積雪や路面の凍結による交通への影響に注意してください。13日(火)以降は強い寒気の流れ込みがなく、寒さのやわらぐ日が多いでしょう。明日10日夕方から近畿の北部は高波に警戒明日10日は、低気圧が発