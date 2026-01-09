テレビ朝日系「プロ野球史上最強ってナンだ！？」が４日に放送され、ウッチャンナンチャン・南原清隆がＭＣを務めた。野球大好き有名人たちが集まり「○○年のウチが史上最強！」と推しチームの歴史や愛を語りあう。野球界のレジェンド・落合博満氏がＶＴＲ出演。現役時代にプロ野球史上唯一となる三冠王３回、首位打者５回、本塁打王５回、打点王５回、ＭＶＰ２回、ベストナイン１０回と輝かしすぎる経歴を誇り、引退後は中