フリーアナウンサーの神田愛花（45）が9日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。ゲスト出演したアイドルに質問をぶつけた。同番組では、10日スタートのフジテレビ系ドラマ「横浜ネイバーズ」（後11・40）でダブル主演を務める「timelesz」原嘉孝と「なにわ男子」大西流星がゲスト出演。それぞれのメンバー同士の仲の良さを語った2人だったが、神田が「コツってあるんですか？グループで仲がいいコツ