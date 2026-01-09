ロッテは９日、チャリエル・ラドニー投手（２０）の育成契約での入団が決まったと発表した。背番号は「１３９」。昨季はドミニカアカデミーＤＳＬ（ドミニカサマーリーグ）でリリーフとして７試合に登板。０勝０敗、防御率６・９４だった。球団を通じて「このたび千葉ロッテマリーンズの一員として迎えていただいたことを心から嬉しく、また光栄に思っています。このような機会をいただいた球団に感謝しています。私を信頼して