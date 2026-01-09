広島の堂林翔太内野手が９日、鹿児島県鹿児島市の烏帽子山最福寺で１０年連続１０回目の護摩行に臨んだ。勝利への思いを言葉に強くにじませ、１軍の戦力になることを誓った。今年も会沢とともに約９０分にわたって、高さ最大２・５メートル、最高３００度にもなる火柱と約５０センチの距離で向き合った。「２０２６年が始まったなという、引き締まった思いです。とにかく１軍で活躍して、とにかく勝つということを頭に置いてや