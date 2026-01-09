「サンライズイエロー」採用の特別な1台が登場スバルは2026年1月9日、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「東京オートサロン2026」において、スポーツセダン「WRX S4」の特別仕様車「STI Sport R-Black Limited II」を公開しました。同社が提唱する「パフォーマンスシーンを際立たせる」という戦略に基づき、スポーティさを象徴するイエローをアクセントとして内外装に配した意欲的な一台となっています。【画像】超カッ