私（ミナミ、34歳）は夫（タカヨシ、34歳）と娘（6歳）、息子（3歳）との4人暮らし。先月、夫の姉（義姉、ルリ、35歳）が女の子（姪、アイリ）を出産しました。すると義姉は特に親しいわけでもないのに、毎日のように姪の写真や動画を私にだけ送るようになったのです。義姉のLINEが負担になった私はあれこれ対策してみましたが、状況は変わりません。私はひとりでは対応しきれないと判断し、義姉から届くLINEをすべて夫に転送する