ユニクロ（UNIQLO）の公式インスタグラムが9日までに更新され、スウェットを大人っぽく着こなす8つのポイントを紹介した。【写真】「部屋着に見えない」ユニクロが紹介するスエット着こなしのコツ8つ＆コーデ例※2枚目からスウェットといえば、着心地がいい一方でラフな印象が強く、大人になるにつれて着こなしが難しくなるアイテムの1つ。投稿では「どうやって着る？」という問いかけとともに、「部屋着に見えない大人の