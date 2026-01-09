SKE48の公式サイトが9日に更新され、活動自粛中の中坂美祐が13日に行われる「二十歳のつどい劇場イベント」に参加しないことが発表された。同サイトでは「2026年SKE48二十歳のつどい劇場イベント中坂美祐不参加のお知らせ」とし、「中坂美祐の活動自粛に伴いまして、2026年SKE48二十歳のつどい劇場イベントも不参加となります」とイベントに参加しないことを発表。「ご案内後の変更となります事、お詫び申し上げます」