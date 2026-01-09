ブルージェイズに４年６０００万ドル（約９４億円）で加わった岡本和真内野手（２９）を元同僚が絶賛した。８日（日本時間９日）、ジャスティン・スモーク氏（３９）がトロントの放送メディア「スポーツネット５９０ザ・ファン」に出演。スモーク氏は２０１７年にブ軍主砲としてキャリアハイの３８本塁打を放つと、２１年に巨人で岡本とプレーした。スモーク氏は「巨人には数か月しかいなかったけど、岡本を見て、メジャーリ