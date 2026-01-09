フィギュアスケートの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全米選手権８日（日本時間９日）で、男子のイリア・マリニン（米国）が圧巻のパフォーマンスを見せた。この日のショートプログラム（ＳＰ）では冒頭の４回転フリップを軽やかに決めると、２本目のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）も着氷。後半には４回転ルッツ―３回転トーループの連続ジャンプも成功させるなど、世界王者にふさわしい演技を