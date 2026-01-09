女優の上白石萌歌（25歳）が1月9日、自身のX（Twitter）を更新。「今日でお仕事をはじめて丸15年となりました」とデビュー15年の区切りを報告し、ファンに感謝の言葉をつづった。上白石はこの日、「おはようございます 15年前の1月9日は東宝シンデレラオーディションの授賞式で、今日でお仕事をはじめて丸15年となりました」と、上白石にとっての記念日であることを報告。続けて「当時10歳、みぎもひだりも分からない子犬のような