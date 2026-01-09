えびてき（１尾）2200円（手前）と甘海老ユッケ1155円（奥） 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は年始にいただくと縁起がよさそうな料理を紹介します。岡山から、おせち料理にも入る縁起の良い食材「エビ」をたっぷり味わえる料理を紹介します。 岡山市北区の「えびてき屋やす久」は、岡山でも珍しいエビ料理の専門店です。エビメニューは40種類もあります。 看板メニューはエ