²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¡Ú¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö¡Û ①¿Íµ¤¤¬¡Î£°¡¦£²¡¦£°¡¦£¸¡Ï¤ÇÌ¤¾¡Íø¤ÈÂç¶ìÀï¡£②¿Íµ¤¤â¡Î£²¡¦£°¡¦£°¡¦£¸¡Ï¤â①¿Íµ¤¤ÈÆ±¤¸¤¯£²Ï¢ÂÐ¡£ °ìÊâÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Î£´¡¦£°¡¦£°¡¦£¶¡Ï¤Î③¿Íµ¤¤Ç¡¢④～⑦¿Íµ¤¤ÎÉúÊ¼¤¬¶¦¤Ë£²Ï¢ÂÐ¤º¤Ä¡£ ⑩¿Íµ¤¤È⑪¿Íµ¤¤¬¤½¤ì¤¾¤ì£±¾¡¤òµó¤²¡¢»Ä¤ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ②③⑤¿Íµ¤¤¬¾¡Íø¡££²Ãå¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢²áµî10Ç¯Ãæ£¸²ó¤¬④¿Íµ¤°Ê²¼¡£ ÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö¤Ï