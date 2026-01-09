日本時間午後１０時半に１２月の米雇用統計が発表される。失業率の大方の予想が４．５％、非農業部門雇用者数の大方の予想が７万人増となっており、失業率が前月の４．６％から低下、非農業部門雇用者数の伸びが前月の６万４０００人増から加速するとみられている。７日に１２月のＡＤＰ雇用統計が発表されており、民間雇用者数は予想を下回っていた。１２月の米雇用統計も予想より悪い結果になれば、ドルが売られる可能性がある