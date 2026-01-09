昨年１２月２４日に老衰のため９２歳で死去した、落語家の初代林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子（えびな・かよこ）さんのお別れの式が９日、東京・台東区の寛永寺輪王殿第一会場で執り行われ、落語家・林家たい平が囲み取材に応じた。お別れの式を裏方としても支えたたい平は「実感が湧いていないです。根岸に行けば、まだおかみさんがいるような気がします」と肩を落とした。最後に会ったのは、昨年８月後半頃。