ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çº£Ìë¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¶âÍË¡¦¸å£±£±»þ£±£µÊ¬¡Ë¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÃµÄå·óÈ¯ÌÀ²È¤ÎÍÎÊå¡Ê¾¾ÅÄ¡Ë¤¬¡¢ÅÄ¼Ë¤Î²¹Àô³¹¤òÉñÂæ¤Ë´ñÌ¯¤Ê°ÍÍê¤òÈ¯ÌÀÉÊ¤ò»È¤¦¤Ê¤É´ñÁÛÅ·³°¤ÊÊýË¡¤Ç²ò·è¤¹¤ëÊª¸ì¡£´ë²è¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡ÖÃµÄå¤À¤±¤É¤¢¤ó¤Þ¤êÁö¤Ã¤¿¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£´ÊÃ±¤ËÈÈ¿ÍÊá¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¥À¥é¥À¥éÂÌÊÛ¡Ê¤À¤Ù¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹