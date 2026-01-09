【新華社塔城1月9日】中国新疆ウイグル自治区のカザフスタン国境にあるバクトゥ口岸（通関地）を通じた人員往来が大きく増加している。2025年の出入境者数は初めて20万人を突破し、前年比95.3％増の延べ20万4千人に達した。中国とカザフスタンの経済・貿易往来や人的・文化交流は、「一帯一路」協力の深化とともに活発化を続けている。（記者/丁磊）