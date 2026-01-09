秋元康氏プロデュースの女性アイドルグループ「僕が見たかった青空」の今井優希、須永心海（みうな）、柳堀花怜、吉本此那（ここな）の２０歳の４人が９日、東京・杉並区の気象神社で成人式に出席した。グループにとって、同神社での成人式は３年連続。グループ名に負けないほどの“青空”が広がり、雨女だという須永は「雲一つない快晴でとてもうれしいなと思ってます」と持参したマイクを片手にとびっきりの笑顔を見せた。